きょう17日放送のMBSテレビお『ゼニガメ』（後8：00〜9：58※関西ローカル）は、「お金に困っている」6人がクイズバトルを繰り広げる。【写真】「関西はすごい」と呆気にとられる高橋克実矢部浩之（ナインティナイン）と黒田が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かすバラエティー番組。今回は「大阪市を縦断100万円争奪！儲けのからくりクイズバトル」が実現。「お金に困っている」と口をそろえる6人の挑