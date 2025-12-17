SG「第40回グランプリ」「グランプリシリーズ」2日目を開催中のボートレース住之江で17日、人気俳優・本郷奏多（35）のトークショーが中央ホールで行われた。多くの“カナタニスト”が詰めかける中、登場した本郷は午後5時前の開演にもかかわらず「2Rの頃には到着して」舟券を楽しみ「大阪で仕事がある時にオフの日があったら、まず住之江の開催を調べて何回か来てますね。1人で」と、ボートレース好きをアピールした。グラ