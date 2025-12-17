「日本プロスポーツ大賞」に選出され、あいさつする米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手＝17日午後、東京都千代田区「日本プロスポーツ大賞」が17日に発表され、米大リーグのドジャースの山本由伸投手が大賞に選出された。東京都内で行われた表彰式後に取材対応し、出場の見通しとなっている来春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け「まだ決まったことはないが、またあの大会でプレーできれば一番いい」と意欲