アマミヤマシギ（環境省提供）環境省は17日、鹿児島県奄美市で、種の保存法に基づき国内希少野生動植物種（希少種）に指定されている奄美の3種の保護増殖事業計画に関する有識者検討会を開いた。このうち2種について、継続的に安定した生息が確認できるとの計画目標を達成したと報告。計画が策定されている希少種の中で、目標達成は初めて。2種は、アマミヤマシギとオオトラツグミ。捕食者のマングースの駆除や交通事故対策が