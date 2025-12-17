第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞授与式典が17日に開催され、ボクシング・井上尚弥選手が殊勲賞を受賞しました。井上選手は2025年1月、世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチでキム・イェジュン選手に勝利し、4団体統一王座3度目の防衛に成功。また、5月にはアメリカ・ラスベガスで行われたWBA同級1位ラモン・カルデナス選手との防衛戦にも勝利し、世界戦11連続KOを達成しました。さらに9月にはWBA世界同級暫定