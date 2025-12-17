モリタ食材開発研究所は、北朝鮮拉致問題の解決を願う「ブルーリボンバッジ運動」に賛同。11月から同社公式ウェブサイトのトップページに、ブルーリボンバッジの掲載を始めた。守田勝雄社長は「拉致被害者全員の帰国がなかなかかなわない中、企業として何ができるかを考え、WEBサイトを活用し発信することにした。食品業界に限らず、企業として社会貢献する施策の事例となればと考えている」と思いを話す。