12月16日、辻希美が自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。中学3年生の長男に言われて嬉しかった言葉を明かした。【関連】辻希美、長女・希空も絶賛した長男の“イケメン発言”明かす「めっちゃいいこと言ってた」夫・杉浦太陽と一緒に作った夕食を食べる中、辻は、「私がせい（長男）に『高校行ったらたまには毎日弁当じゃなくてコンビニで買っていくのもありじゃない？』っていう話をしたら、『いやいやいや、ママのお