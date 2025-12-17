17日午後、三重県御浜町の住宅で火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、火事があったのは御浜町柿原の2階建ての住宅で、午後2時半ごろ、「住宅から火が出ている」と通りかかった男性から119番通報がありました。消防車など6台が出て、火の勢いは2時間ほどで収まりましたが、住宅の敷地内に停めてあった車や隣接する山林の一部に延焼したとみられます。この火事で、住人の女性(70代)が