バイドゥが提供するキーボードアプリ「Simeji」は3日、Z世代男女6779名を対象に実施した「Simeji presents Z世代トレンドアワード2025」の結果を発表した。 Z世代とは、1990年代半ば～2010年代の初頭に生まれた世代。本アワードでは13歳から28歳が対象となった。 10月24日～11月5日の間、2025年にZ世代のあいだで話題になったヒト・モノ・コト・顔文字について調査が行われた。