みなさんは、農水省が進める「オーガニックビレッジ宣言」という取り組みを聞いたことがあるでしょうか。オーガニック＝有機農業。化学肥料や農薬を一切使わず、環境にやさしい方法で米や野菜を栽培することです。そして、ビレッジ＝市町村。その有機農業に、生産から消費まで地域ぐるみで取り組む市町村のことをオーガニックビレッジといいます。このオーガニックビレッジを宣言すると、国の補助事業の採択を受けやすくなるなどの