津南町で80代の男性が、屋根の雪下ろし中に地面に転落する事故がありました。男性は両足を骨折する重傷です。 県や消防によりますと、14日、津南町で80代の男性が自宅の屋根に登って除雪作業をしていたところ、2m下の地面に転落しました。男性は2日後に両足の痛みがひどくなり、病院に救急搬送されたところ両足のかかとを骨折する重傷であることがわかりました。 県によりますと、雪下ろし中の転落による負傷事故はこの冬初