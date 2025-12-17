警察官などを名乗る電話を受けた尾道市の６０代の男性が、約２２００万円分の暗号資産をだまし取られました。警察によると、１０月から１１月にかけ尾道市に住む６０代の男性の自宅に保険局を名乗る男から「あなたの保険証を使って、不正な薬の購入履歴がある」などと電話がありました。男性はＳＮＳに誘導され、ビデオ通話で警察官や検察官を名乗る男から「不正な金が口座に振り込まれていないか調査するため資産を凍結する」