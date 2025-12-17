¤Á¤ç¤¦¤É2½µ´Ö¸å¤ÏÂç³¢Æü¡£³ÆÃÏ¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»°¾ò»Ô¤Î°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢3ËüËç¤òÄ¶¤¨¤ëÇ¯²ì¾õ¤Î°õºþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢Ç¯²ì¾õ¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤ë〝¤¢¤ë°ì¸À〟¤òÅº¤¨¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ »°¾ò»Ô¤Ë¤¢¤ë°õºþ²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ç¯²ì¾õ¤Î°õºþºî¶È¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡¦¸á(¤¦¤Þ)¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿36¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£»°¾ò°õºþ É÷´Ö¾»Ì¦