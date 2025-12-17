◇WBO世界フライ級タイトルマッチ同級4位・桑原拓(大橋)＜12回戦＞王者 アンソニー・オラスクアガ(米国、帝拳)（2025年12月17日東京・両国国技館）WBOフライ級王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）が同級4位の桑原拓（30＝大橋）の挑戦を迎え撃った。試合前に直前に王者がマウスピースを忘れるというアクシデントが起こった。この一戦は両者の激突だけでなく、リングサイドも熱かった。桑原サイドには世界ス