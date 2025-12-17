ドジャース・山本由伸投手（２７）が１７日、来年３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について言及。「まだ決まったことは全く何もないんですけど…」としながらも「前回大会もすごくいい大会になりましたし、自分自身も選手としてすごく喜びを感じたので、またあの大会でプレーできれば一番いいなと思います。練習も始めていますけど、順調にいけば、（ＷＢＣで）プレーできると思う。今シーズンたくさ