17日午後6時50分ごろ、北海道、青森県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.8と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、それに東通村です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道函