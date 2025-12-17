◆全日本大学サッカー選手権・決勝ラウンドグループステージ▽グループＤ・第３節明大（３勝）２―１東洋大（１勝２敗）（１７日、静岡・草薙運動公園陸上競技場）明大が東洋大に２―１で逆転勝ちし、リーグ戦３戦全勝で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。明大は前半１１分に失点も、後半２７分にＪ２藤枝ＭＹＦＣ入りが内定しているＦＷ真鍋隼虎（はやと、４年）が同点弾。そして同アディショナルタイム３分のＣＫを、