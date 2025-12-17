豊川（愛知）の最速１５２キロ右腕・中西浩平投手（３年）と未来富山の最速１４５キロ左腕・江藤蓮投手（３年）が関甲新学生野球リーグの上武大に合格したことが１７日、分かった。リーグ優勝４２度を誇り、多くのプロ野球選手を輩出した強豪大学で鍛え、４年後のプロ入りを目指す。中西は１８２センチの長身を生かした力強いストレートが武器で、豊川入学後、本格的に投手へ転向すると、才能が開花。２年のセンバツでは甲子園