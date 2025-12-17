事故や病気で脳を損傷し、記憶障害などが表れる高次脳機能障害者に対する支援法は１６日、参院本会議で全会一致により可決、成立した。２０２６年４月に施行される。支援法は、超党派の議員連盟が提出した。障害のある人やその家族の支援を国や自治体の責務と明記し、リハビリから社会復帰までを後押しする。高次脳機能障害は、記憶力低下や言葉での意思疎通が難しくなる失語症などが表れる。推計患者数は約２３万人に上るが