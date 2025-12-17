トランプ大統領は、制裁対象とするすべての石油タンカーがベネズエラの港を出入りできないようにするための全面封鎖を命じました。 アメリカのトランプ大統領は16日に、自身のSNSでベネズエラの港を出入りする、制裁対象のすべての石油タンカーに対し、「全面的かつ完全な封鎖を命じる」と発表しました。また、トランプ大統領はベネズエラのマドゥロ政権が、麻薬の密輸などの犯罪に関与しているとして、「海外テロ組織」に指定した