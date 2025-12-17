東京・赤坂のサウナ室で夫婦が死亡した火事で、発生当時、非常ボタンの通報を知らせる装置の電源が入っておらず、サウナのオーナーも「今まで電源を入れたことがない」と話していることがわかりました。15日、港区赤坂のサウナの室内で美容院経営の夫婦が死亡した火事で、当時、サウナ室内で非常ボタンが押されたときに事務室へ異常を知らせる装置に電源が入っていなかったことが警視庁への取材でわかりました。非常ボタンのカバー