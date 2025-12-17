来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）に挑む創価大の小池莉希（３年）が大エース襲名に意欲を見せている。小池の在籍する創価大は前回の箱根駅伝で、２区の日本人歴代最速記録（１時間５分４３秒）をマークした吉田響（現サンベルクス）が卒業。チームは今季、吉田の穴を埋めるべく、総合力をテーマに始動した。小池は今季、日本学生陸上競技対校選手権大会の５０００メートルで５位