国交省は今月、能登半島地震で倒壊した石川県輪島市の五島屋ビルについて、耐震基準の確立前に建てられたことなどが原因だとする報告書を取りまとめしました。16日の閣議後、国土交通相が行った会見。言及されたのは… 金子 恭之 国交相：「基礎杭の耐震設計が確立していない時期、50年前でありましたけど、その時期に建築されたもので、外力に弱い基礎杭であった」石川県輪島市にあった「五島屋ビル」の倒壊原因について。去年