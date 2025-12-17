岡山市／大森雅夫 市長岡山市議会 岡山の新アリーナ計画が動き出します。岡山市議会は市が計画中の新アリーナの関連費用を盛り込んだ補正予算案を可決しました。 補正予算案には新アリーナの予定地の測量や周辺道路の改修の費用など、合わせて約1億2700万円が盛り込まれています。 17日の本会議ではこの予算案をめぐって7つの会派の議員が討論に立ちました。 （［賛成］自民党岡山市議会