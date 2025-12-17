防疫措置美作市の堆肥化処理施設（提供：岡山県） 高病原性鳥インフルエンザの感染が確認された兵庫県の養鶏場からニワトリのふんが美作市の堆肥化処理施設に搬入されていたことを受け、防疫措置を行っていた岡山県は、12月17日、措置が完了したと発表しました。 県は12月16日と17日、この施設では、作業員延べ48人が、施設内の消毒、消石灰散布、シート敷設による飛散防止など、防疫措置を行いました。 今後は