1995年、PCエンジン向けに発売されたサイコスリラー＋ハンティングRPG『リンダキューブ』の30周年を記念し、ポップアップストアが開催される。名前は『リンダキューブ 30th Anniversary POP UP STORE』。紀伊國屋書店新宿本店で、2025年12月24日（水）から2026年1月14日（水）までの期間限定で開催予定だ。30周年記念新規描き下ろしイラストを展示！ 『リンダキューブ 30th Anniversary POP UP STORE』『リンダキューブ』は、滅亡