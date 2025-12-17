陸上自衛隊の第一ヘリコプター団は、16日、静岡･裾野市の上空で訓練中のヘリコプター1機が、約10分間にわたり、レーザー照射を受ける事案があったと発表しました。航空機に損傷はなく、けが人もいないということです。第1ヘリコプター団によりますと、16日、午後8時ごろ裾野市千福が丘の上空で、飛行訓練をしていた第1輸送ヘリコプター群所属のCHー47JA 1機がレーザー照射