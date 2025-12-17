公開が延期されていた映画『ヒグマ!!』の新たな公開日が１月23日(金)に決定した。『ミスミソウ』『毒娘』の内藤瑛亮監督が手掛ける『ヒグマ!!』は、鈴木福演じる“闇バイト”の青年が“最強ヒグマ”と対峙するモンスターパニック・アドベンチャー。今年の11月に公開を予定していたが、現実にクマ被害が多発している状況を鑑み、公開の延期を発表していた。新たな公開日決定にあたり、製作委員会、内藤瑛亮監督、主演の鈴木福のコメ