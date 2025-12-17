【新華社ソウル12月17日】韓国外務省の報道官は15日、日本が国連教育科学文化機関（ユネスコ）に提出した佐渡金山に関する報告書に朝鮮半島出身者の強制労働についての記述が依然としてなかったとし、日本に対し、ユネスコ世界遺産委員会の決定と自らの約束を忠実に履行し、朝鮮半島出身者を含む、被害を受けた全ての労働者を真摯（しんし）に追悼するよう促した。報道官によると、ユネスコ世界遺産委員会は、日本が提出した佐