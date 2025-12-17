部下の既婚男性との“ホテル密会”問題で辞職した前橋市の小川前市長が、来年1月に行われる出直し市長選挙に立候補することを表明しました。“人生をかけてチャレンジする”としています。小川晶 前市長「どんなに逆風でも、どんなに苦しくても、もう一度皆さんと一緒にこの前橋を変えていくんだ。そのために私の人生をかけて、次の市長選挙に再びチャレンジすることを決意しました」前橋市の小川晶前市長（42）は午後4時から