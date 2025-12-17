◇WBO世界フライ級タイトルマッチ王者・アンソニー・オラスクアガ（米国）―挑戦者・桑原拓（大橋）（2025年12月17日両国国技館）オラスクアガVS桑原拓は、あの大一番の“代理戦争”か。控え室から試合に向かう桑原の隣で声をかけたのが、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）。ジムの後輩を励ました。ベルトを持つオラスクアガの親友は、その尚弥と来年5月に対戦を控える中谷潤人（M・T）。スー