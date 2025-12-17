寒い季節になると、つい恋しくなるのが体の芯から温まる甘辛グルメ。そんな冬の気分に寄り添う新作が、かきたねキッチンから登場します。今回発売されるのは、韓国料理の定番ヤンニョムチキンをイメージした季節限定フレーバー。こっくり濃厚でホットな味わいは、家で過ごすリラックスタイムや冬の晩酌のおともにぴったり。今だけの特別な一袋で、冬時間をもっと楽しくしてみませんか♡ ヤンニョムチキン