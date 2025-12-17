きょう昼前、北海道の道央自動車道を新千歳空港に向かっていた空港連絡バスが炎上する事故がありました。事故があったのは、北海道・道央自動車道の千歳恵庭JCT付近の上り線で、きょう午前11時半すぎ、「バスから火が出ています」と110番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、バスは骨組みを残して全焼しました。焼けたのは北都交通の空港連絡バスで、乗客40人と60代の男性運転手は全員避難して無事でした