◇ボクシングトリプル世界戦（2025年12月17日両国国技館）WBO世界フライ級4位の桑原拓（30＝大橋）が王者アンソニー・オラスクアガ（26＝米国、帝拳）と対戦した。この一戦は両者の激突だけでなく、リングサイドも熱かった。桑原サイドには世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥や、那須川天心に勝利した井上拓真が陣取った。同じ大橋ジムの仲間に声援を送った。また、オラスクアガ・サイドには、盟友ともい