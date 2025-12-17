トヨタ自動車などは17日、低コストの機械仕掛けで作業の効率化などにつなげる「からくり」の展示会を愛知県豊田市で開いた。デジタル活用の事例を含め、約150の作品を披露した。18日まで。来場者に日常の業務や人材育成に役立ててもらいたい考え。トヨタのブースでは車に楽にタイヤを着脱する台車を紹介した。ジャッキを活用し、重いタイヤを持たずに作業できる。部品に貼るテープを切る際、必要な折り返しを自動で作るカッ