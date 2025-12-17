【ハノイ＝竹内駿平】カンボジア南部シアヌークビルで１１日、特殊詐欺に関与したとみられる日本人１６人が現地当局に拘束されたことが、在カンボジア日本大使館への取材で分かった。大使館は１２日に現地当局から連絡を受け、日本人と確認した。大使館は「地元当局と連携し、対応していく」としている。シアヌークビルはタイ湾に面するビーチリゾートだ。中国企業によるカジノホテルなどの開発が進んだ一方、特殊詐欺グルー