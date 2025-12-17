「事故を起こしたことを反省している」という趣旨の供述をしていることが分かりました。逮捕された横尾優祐容疑者（37）は11月、足立区で自動車販売店から車を盗み、その後、赤信号を無視し車を暴走させ、歩行者をはねたとして危険運転致死などの疑いで17日に送検されました。この事故で2人が死亡し、12人が重軽傷を負っています。その後の調べで「事故を起こしたことを反省している」という趣旨の供述をしていることが分かりまし