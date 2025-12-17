ドジャースの山本由伸投手が１７日、日本プロスポーツ大賞を受賞し、都内のホテルで行われた表彰式に出席した。プロ野球選手の受賞は２０１８年・大谷翔平投手（当時エンゼルス）以来となった。ビシッとスーツを着込んで壇上に上がった山本。「本日はこのような素晴らしい賞をいただき、光栄に思います。今シーズンは東京で開幕を迎えることができ、１０月には２度目のワールドシリーズを経験させて頂き、自分自身成長を感じら