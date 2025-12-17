中国の6G開発は「第14次五カ年計画（2021〜25年）」期間において、ビジョンとニーズの定義が明確化され、技術的ブレークスルーが成果を上げ始め、標準化研究が全面的に始動するという重要な段階にある。続く「第15次五カ年計画（2026〜30年）」期間では、標準化の策定と産業研究開発を重点的に実施し、2030年ごろに商用化を開始する予定だ。さらに、35年までには大規模な商用化を実現し、1兆元（約22兆円）規模の6G産業および応用