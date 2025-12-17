17日、現役ドラフトで広島からヤクルトに移籍した大道温貴が明治神宮球場で入団会見を行った。背番号は「46」と発表された。現在の心境について「すごくワクワクしています」と語り、本拠地となる神宮球場については「神宮のマウンドが好きで、成績も一番良い球場なので、良いイメージを持ちながら抑えていきたいです」と得意であることを明かした。続けて「スワローズのユニホームを着る以上、一球一球を全力でチームのために