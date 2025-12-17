ニューストップ > 国内ニュース > 京都で軽乗用車を含む5台が絡む事故、3人が救急搬送「子どもの泣き声… 京都府 交通事故 国内の事件・事故 時事ニュース MBSニュース 京都で軽乗用車を含む5台が絡む事故、3人が救急搬送「子どもの泣き声も…」 2025年12月17日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 京都市右京区で軽乗用車を含む5台が絡む事故があり、3人が救急搬送された 17日午後、車載の緊急通報装備を経由した関係先から通報があったとのこと 車が衝突した模様で、子どもの泣き声も聞こえるが応答がないとの内容だった 記事を読む おすすめ記事 ＢＤ平手打ち騒動の江口響が引退を表明 不意打ちで相手がくも膜下出血「自分は間違ったことをしてしまった」と謝罪 2025年12月17日 11時3分 所持金7円でラブホテルを利用… さらに“ルームサービス”でエビグラタンを注文 無職の女(45)を逮捕 旭川市 2025年12月17日 6時52分 《月額39万円》超高級サウナで男女2人が死亡事故…監修の「有名タレント」がHPから削除も店の関係者が明かす「真相」 2025年12月16日 18時0分 サウナ火災で夫婦死亡 非常ボタンが“電源切れ” 2025年12月17日 8時31分 【物価高】今年最後の「年金支給日」支給額引き上げも…家計圧迫の声 年金支給日のぜいたく「635円の弁当」 2025年12月16日 15時3分