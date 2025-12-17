今年の世相を表す創作四字熟語が発表されました。住友生命は17日、2万4000作品以上の応募があった、今年の世相を表す「創作四字熟語」の入選作品を発表しました。最優秀作品に選ばれたのは「古米奮闘」でした。今年はコメ価格の高騰で政府の備蓄米放出などが話題になり“コメ”に関するものが多かったということです。優秀作品には、不安があったけど終わってみれば大成功だった、大阪・関西万博にちなんだ「ミャク点満点」。今年1