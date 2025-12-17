議会で不信任決議が可決された熊本県球磨村の松谷浩一村長が、あさって（19日）付で辞職することが決まりました。 【写真を見る】不信任決議→村長の辞職承認議会も自主解散村長は「村民に申し訳ない」 熊本県球磨村 辞職に合わせて議会も自主解散することになりました。 松谷村長をめぐっては、議会の議決を経ずに村の土地を無償で貸与したことなどで村政の混乱を招いたとして、12日の村議会で不信任決議案が提出され、可