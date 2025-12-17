金鳥ブランドで知られる大日本除虫菊（大阪市）が、蚊の防除スプレーの特許を侵害されたとして、アース製薬（東京）に同種製品の製造・販売差し止めなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、請求を棄却した。高橋彩裁判長は、大日本除虫菊の特許願書の明細には、防除液が付着した状態を確認するための試験方法などに関し記載がないと指摘。特許の範囲が不明確で無効だとして、アース製薬による権利侵害を認めなかった。大