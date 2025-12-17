兵庫県・加古川を拠点に活動するガテン系ボーカルユニット「TあんどT（ティーアンドティー）」が17日、大阪・MBSラジオ「ヤマヒロのぴかッとモーニング」に生出演。パーソナリティを務める“ヤマヒロ”こと元カンテレのフリーアナウンサー、山本浩之（63）から最大級のエールが送られた。7月にデビューしたばかりの“オールドルーキー”Toshi君とToji君の2人からなる同ユニットは、作業服姿で歌う泥臭いスタイルが持ち味。番組