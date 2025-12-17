今年も残り2週間。年の瀬が迫る中、東京・上野にあるアメ横商店街は、年末年始の買い出しをする多くの人たちで、平日にもかかわらずにぎわっていました。しかし常連客からは、「中国の方がなんか少ないかなと思って。自分たちからすると、すいてるからいいかなって話になるが」「今くらいの時に来て、どんどん買った方がいいのかなと思う」と例年に比べて外国人の数が減っているとの声が上がりました。例年よりも少し落ち着いてい