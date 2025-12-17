住友生命保険は１７日、２０２５年の世相を反映した「創作四字熟語」を発表した。最優秀作品には、政府が備蓄している「古米」や「古古米」を放出した米価の高騰対策を表した「古米奮闘」（元の四字熟語は孤軍奮闘）が選ばれた。３６回目の今年は２万４１４０点の応募があった。優秀作品には、大阪・関西万博の成功を表現した「ミャク点満点」（百点満点）や、米トランプ政権の関税政策を表した「操虎（そうこ）関税」（相互関