脱線したとみられる貨物列車＝１７日午後５時１０分ごろ、ＪＲ浜川崎駅付近１７日午後３時２５分ごろ、ＪＲ鶴見線浜川崎駅（川崎市川崎区）構内で、走行中の１５両編成の貨物列車が脱線した。けが人はいない。ＪＲ貨物広報室によると、同列車（機関車１両、コンテナ貨車１４両）が浜川崎駅に停車しようとした際、何らかの理由で緊急ブレーキが作動し、コンテナ貨車１両が脱線した。運転士１人が乗車していたが、けがはないとい