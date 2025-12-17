不登校の児童や生徒の数が、石川県内でも増加傾向にあります。こうした子どもたちを支援しようと、金沢市では仮想空間を活用したオンラインの教育支援センターを来年1月、開設します。金沢市が1月に開設する、オンライン教育支援センター「そだちLink」。仮想空間の中で、不登校の児童生徒と支援スタッフらがアバターを通してコミュニケーションを図り、社会見学や学習、個別相談などを行います。その背景