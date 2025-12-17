12月17日 公開 日本マクドナルドは12月17日、公式Xにてキャラクターのシルエットと思われる画像を公開した。 マクドナルド公式Xは、本日7時30分に「ねえ しってる？」という文章とともに、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」シリーズを彷彿とさせるポストを投稿していた。新たに公開されたポストは「だーれだ」という文章と画像が公開。画像にはシリーズの看板キャラ